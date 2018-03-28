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На Украине поезд сошел с рельсов из-за хищения деталей ж/д полотна
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Украине поезд сошел с рельсов из-за хищения деталей ж/д полотна 

ТАСС 26 минут назад
КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Два вагона пригородного поезда сошли с рельсов из-за хищения части железнодорожного полотна на перегоне Гусятин — Копычинцы в Тернопольской области.
Об этом в среду сообщила пресс-служба Украинской железной дороги ("Укрзализныця").
"Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате хищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство", — говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал, движение поездов на участке восстановлено.
По данным «Укрзализныци», с начала 2018 года зафиксировано 916 случаев незаконного вмешательства в работу железной дороги, задержаны 286 человек.
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