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На Украину идет большая вода
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Украину идет большая вода 

Украина.ру 53 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
«На украинском участке Дуная около г. Вилково в связи прохождением волны повени ожидается сохранение опасных уровней воды (в границах 155-165 см над нулем поста), при которых наблюдается затопление пониженных незаселенных участков города. 28-30 марта ожидается формирование очередной волны половодья с подъемом уровней воды на реках бассейнов: Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) 0,2-1,0 м; Западного Буга, Припяти 0,1-0,5 м, местами выход воды на пойму, а в бассейне Припяти — удержание и дальнейшее их затопление», — говорится в сообщении.
Кроме этого, 29-31 марта на реках Левобережья страны в связи с дождями и снеготаянием ожидается увеличение интенсивности подъема уровней воды с выходом воды на сниженные участки заводей и удержанием воды на достигнутых отметках затопления заводей.
На реках и водохранилищах будут наблюдаться дальнейшее ослабление и разрушение ледостава, на реках Правобережья — очистка от льда.
Примечательно, что Вилково на Украине называют «украинской Венецией»: в населенном пункте много каналов, а местные жители являются одними из искуснейших рыболовов.
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