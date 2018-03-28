На Украину идет большая вода

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«На украинском участке Дуная около г. Вилково в связи прохождением волны повени ожидается сохранение опасных уровней воды (в границах 155-165 см над нулем поста), при которых наблюдается затопление пониженных незаселенных участков города. 28-30 марта ожидается формирование очередной волны половодья с подъемом уровней воды на реках бассейнов: Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) 0,2-1,0 м; Западного Буга, Припяти 0,1-0,5 м, местами выход воды на пойму, а в бассейне Припяти — удержание и дальнейшее их затопление», — говорится в сообщении.

Кроме этого, 29-31 марта на реках Левобережья страны в связи с дождями и снеготаянием ожидается увеличение интенсивности подъема уровней воды с выходом воды на сниженные участки заводей и удержанием воды на достигнутых отметках затопления заводей.

На реках и водохранилищах будут наблюдаться дальнейшее ослабление и разрушение ледостава, на реках Правобережья — очистка от льда.