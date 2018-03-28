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США запретили Украине передавать американское оружие «Азову»
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США запретили Украине передавать американское оружие «Азову» 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Конгресс запретил Киеву передавать полученное от США оружие батальону «Азов» Нацгвардии Украины. Об этом сообщает издание The Hill.
Соответствующая поправка была включена в 2232-страничный законопроект о государственных расходах, который приняли на прошлой неделе.
"Идея превосходства белой расы и неонацизм недопустимы, для них нет места в нашем мире […] Я очень рад, что недавно принятый закон сделает невозможной помощь США оружием или инструкторами неонацистскому батальону «Азов», — заявил представитель от Калифорнии Рохит Ханна, один из самых ярых противников поставки на Украину летальных вооружений в Конгрессе.
В статье отмечается, что в ряды батальона открыто принимают сторонников ультраправых взглядов и радикалов. Это условие пытались включить в текст документа на протяжении трех лет, однако каждый раз она удалялась перед согласованием финального варианта законопроекта.
В июле 2017 года пресс-служба «Азова» опубликовала сообщение, в котором говорилось о получении американских гранатометов PSRL-1. При этом в Нацгвардии отмечали, что у батальона такого оружия нет. Позднее статья была удалена с сайта.
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