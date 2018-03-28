СМИ: конгрессмен США призвал к расследованию случаев содействия радикалам на Украине

Конгрессмен прокомментировал зафиксированный в принятом на прошлой неделе федеральном бюджете страны на 2018 финансовый год запрет на оказание какого-либо содействия батальону «Азов», названному изданием «ультранационалистическим вооруженным формированием на Украине». «Превосходство белой расы и неонацизм неприемлемы, и им нет места в нашем мире. Я очень рад тому, что недавно принятый бюджет запрещает США предоставлять оружие и оказывать содействие в осуществлении боевой подготовки неонацистскому батальону „Азов“, ведущему боевые действия на Украине», — говорится в заявлении Ханна.

The Hill напомнила о том, что в последние три года Палата представителей принимала бюджетные законопроекты, в которых предусматривался запрет на выделение батальону «Азов» средств из оказываемой США финансовой помощи Украине, «но каждый год это положение удалялось [из законопроекта] до его окончательного принятия». «Однако в этом году, — как подчеркивает газета, — подписанный на прошлой неделе бюджет в размере $1,3 трлн оговаривает, что „никакие из этих фондов, предусмотренные данным законодательным актом, не могут быть использованы для предоставления оружия, осуществления боевой подготовки или оказания иного содействия батальону „Азов“.

Но этого, как считает конгрессмен, недостаточно. „Госдепартаменту, — указывается в заявлении Ханна, — следует оказать давление на Киев, чтобы тот отмежевался от этой группы [“Азов“], и провести расследование для выяснения того, предоставлялось ли уже этой группе какое— либо наше оружие или оказывалась ли ей нами [какая-либо помощь] в боевой подготовке».

В подписанном в минувшую пятницу президентом Дональдом Трампом бюджете США на 2018 год заложены $620 млн на поддержку Украины. Из них 200 млн Пентагон может израсходовать на поставки Киеву военной помощи, включая оборонительные вооружения. Американские военные смогут не только передать вооружения украинской армии, но также оказывать логистическую поддержку, делиться разведданными и предоставлять другую помощь. Но эти средства, согласно упомянутой оговорке, нельзя расходовать на оказание какой-либо помощи «Азову».

"Хилл" отметила, что на сегодняшний день она не располагает информацией о том, сколько в прошлом США направили средств на предоставление помощи «Азову», если Вашингтон вообще оказывал содействие этому неонацистскому формированию.