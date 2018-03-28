Неизвестные осквернили храм в Одесской области 

В Одесской области неизвестные проникли в храм Украинской православной церкви. Об сообщает центр информации Одесской епархии.
«В ночь на 27 марта 2018 года был осквернён и взломан храм преподобного Серафима Саровского с. Роксоланы Овидиопольского района. Злоумышленники проникли в храм через окно, предварительно вырвав решётку и разбив стекло», — говорится в сообщении.
Отмечается, что неизвестные взломали все замки, рассыпали по храму крупы и разлили принесённое прихожанами на панихиду подсолнечное масло.
14 марта в Киеве неизвестные подожгли строение на территории храма Украинской православной церкви Московского патриархата.