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Неизвестные осквернили храм УПЦ МП в Одесской области
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Неизвестные осквернили храм УПЦ МП в Одесской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Неизвестные проникли в храм Украинской православной церкви Московского патриархата в Одесской области и разбросали по полу церковную утварь, сообщил в среду центр информации УПЦ МП.
"В ночь на 27 марта 2018 года в селе Роксоланы Овидиопольского района Одесской области было совершено осквернение храма преподобного Серафима Саровского", — говорится в сообщении.
По данным центра, неизвестные проникли в церковь через окно, предварительно вырвав решетку и разбив стекло. Они сломали все замки, рассыпали по храму приношения, разлили масло, принесенное прихожанами на панихиду, разбросали по полу церковную утварь.
Как отмечается, на месте происшествия работала полиция, они зафиксировали факты преступления.
В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.
При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.
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