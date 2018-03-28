Безрыбье: Реки Украины пустеют

Об этом со ссылкой на пресс-службы Ассоциации рыболовов Украины сообщает Znaj.ua.

«По утверждению ученых, 90% видов крупных хищных рыб никогда не смогут восстановиться до прежней численности — среди них щука, судак, сом», — сообщили в Ассоциации.

Там отметили, что в украинских водоемах угроза перелова нависла в основном над хищной речной рыбой. Именно ее популяция сегодня особенно чувствительна и требует восстановления.

Кроме того, отмечается, что из-за неконтролируемого прибрежного вылова подорваны рыбные ресурсы в Черном море, что коснулось таких ценных видов рыбы, как черноморской камбалы калкана, катрана, скумбрии, саргана, кефали и морского судака.

«Значительный вред наносит и браконьерство, которое за последние годы достигло угрожающих масштабов, приобретя признаков организованной преступности. К тому же никто не борется с браконьерами, которые вылавливают те мизерные остатки ценных осетровых, которые кое-где еще можно найти в нашей стране», — отмечается в сообщении.

В публикации утверждается, что для полноценного промышленного вылова в украинской морской зоне достаточно лишь трех видом рыб: тюльки, бычка и хамсы.