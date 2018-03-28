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Лидер ДНР пояснил стремление США «захватить Донбасс» присутствием красивых женщин
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Лидер ДНР пояснил стремление США «захватить Донбасс» присутствием красивых женщин 

Карельские вести 1 час назад
Александр Захарченко считает основной причиной «нездорового интереса» Соединенных Штатов Америки к Донецкой и Луганской областям не наличие в них угля и других полезных ископаемых, а необыкновенной красотой донбасских женщин. Видео с лидером ДНР, выступавшим на «прямой линии», разместил в Twitter пользователь Necro Mancer.
Захарченко считает, что «потерявшие голову из-за красоты донбасских женщин» янки очень хотят создать очаг политической напряженности на территории Российской Федерации. «Они через нашу землю, через наш Донбасс пытаются влиять на Российскую Федерацию, на происходящие там процессы», — добавил лидер Донецкой народной республики. По его словам, Вашингтону не нужна «вставшая с колен Россия», ему нужна Россия «пресмыкающаяся, послушно лающая по любому приказу из американской столицы».
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