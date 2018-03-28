Ложные данные по жертвам в Кемерове распространялись через американский центр кибератак в Киеве — эксперт

Эксперт сообщил, что такой центр появился в Киеве еще в 2014 году.

Политолог Алексей Мартынов заявил, что ложные данные по числу погибших при пожаре в кемеровском торговом центре — это дело рук американского центра кибератак, который был построен в Киеве в 2014 году.

Вместе с тем Мартынов отметил, что в данном центре сотни блогеров с Украины прошли спецподготовку по программе киберовойск США

«Ни для кого не секрет, что в 2014-м году в Киеве создан центр кибератак. Создан американскими специалистами, там несколько сотен украинских блогеров прошли спецподготовку по программе американских кибервойск. Целью их деятельности является российский сегмент Интернета и все, что с ним связано», — рассказал политолог.

По словам Мартынова, так называемый «вброс» информации наиболее эффективен, когда эмоциональное напряжение достигает пика.

«Все это очень напоминает методологически, как раскручивали маховик ненависти на Украине и в итоге мы видим, к чему это привело — к разрушению государства в принципе. Нет никаких иллюзий по поводу того, что против нас развернут полный фронт боевой пропаганды», — цитирует слова политолога «ПолитНавигатор».