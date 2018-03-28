Батька Лукашенко поднимает украинскую боевую авиацию

Для начала несколько любопытных фактов: по данным из открытых источников, к 2014 году, когда только начинался нынешний украинский кризис, в Вооруженных силах Украины в строю оставалось всего 19 способных подняться в воздух тяжелых истребителей Су-27 различных модификаций. Из них пять — в 9-й бригаде тактической авиации (Озерное Житомирской области), девять — в 831-й бригаде тактической авиации ( Миргород Полтавской области) и пять — на модернизации на запорожском заводе «МиГремонт». Еще 36 таких же самолетов стояли на консервации.

К тому времени, если не забыли, Киев разорвал всякое военно-техническое сотрудничество с Россией , которая одна только и производит эти замечательные «сушки» и запчасти к ним. И, тем не менее, волшебным образом за три года, к маю 2017-го, украинским военным удалось практически вдвое увеличить парк своих боеготовых Су-27. По одним данным — до 30 машин (16 Су-27, семь Су-27П и семь Су-27УБ). По другим — до 36.

И еще один красноречивый показатель: ускоренными темпами в ВСУ восстанавливается не только парк истребительной авиации. По данным украинского военного эксперта Михаила Жирохова, по сравнению с 2011 годом в целом по «Повитрянным силам» ВСУ исправной авиатехники стало больше аж на 300 процентов. А средний налет пилотов к концу 2016 года по сравнению с пятью годами ранее увеличился впятеро.

Правда, абсолютные цифры совершенно не впечатляют: в 2011-м было в среднем по 10 часов в год на каждого украинского летчика, стало — примерно по 50. Что абсолютно недостаточно не только по стандартам НАТО , на которые в современном Киеве только что не молятся. Но тем не менее общая тенденция ясна. И вряд ли она радует нашу страну на фоне постоянно звучащих из украинской столицы реваншистских угроз.

Повторяю: начавшееся восстановление боевого потенциала «Повитрянных сил» ВСУ происходит в условиях жесточайших санкций и взаимного прекращения поставок любых запасных частей к самолетам и вертолетам, самым «молодым» из которых в ВСУ давно перевалило за 30 лет!

Из России последняя запчасть для тех же Су-27 легально была поставлена на Украину в 2008 году, десятилетие назад. С той поры — как обрезало. А все потому, что в том же году вопреки протестам Москвы Киев продал два своих Су-27 Соединенным Штатам . Для изучения и отработки приемов противодействия. Не украинским, конечно, а российским и китайским летчикам.

Естественно, жесткие ответные меры со стороны Москвы были просто необходимы. Киев нужно было останавливать в его все более безоглядном верноподданичестве Вашингтону в ущерб российским интересам. Прекращение поставки запчастей для самолетов стало одной из таких мер.

Сама же Украина из необходимой номенклатуры приборов, оборудования и вооружения для истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации не производит практически ничего. И тем не менее, как мы сегодня убеждаемся, умудряется как-то на глазах восстанавливать парк исправных боевых машин. Каким образом?

Контрабанда? Она, конечно, имеет место быть. Но просто неспособна носить масштабный характер. Однако, чтобы быстро поставить «на крыло» десятки давно ржавеющих самолетов и вертолетов необходимы именно масштабные и регулярные поставки.

Закупка ЗИПов в Восточной Европе? Но там от тех же Су-27 давно отказались в пользу натовских образцов. А то, что осталось в запасниках, определенно давно разобрано, распилено и распродано.

Согласитесь, на этом фоне очевидный ренессанс «Повитрянных сил» ВСУ выглядит настолько странным и даже загадочным, что требует хоть сколько-нибудь внятных объяснений.

Уверен, на днях мы получили как минимум, одно из них. В России многие СМИ обратили внимание на скандальное сообщение украинского информационного агентства LIGA.net. о попытках киевского авиапредприятия «Антонов» тайно обойти антироссийские санкции собственной страны. Сделать это антоновцы, по сведениям агентства, собираются через Белоруссию . А точнее — через организацию в столице этой страны совместно с Минским заводом гражданской авиации сервисного центра по обслуживанию военно-транспортных, транспортных и пассажирских самолетов марки «Ан» любой государственной принадлежности. В том числе — и тех, что стоят на вооружении в Российской армии.

Понятно, что такой проект наверняка вызовет просто бурю возмущения среди националистов в самом Киеве, давно объявивших нашу страну «исчадием ада» и «агрессором». Но их переживания напрасны. Потому что затея ГП «Антонов» прежде всего в интересах Киева. Антоновцы не придумало ничего нового. Просто, чтобы выжить пытаются встать на потаенную дорожку, давно проторенную другими. Это — во-первых.

А во-вторых — подобный сервисный центр на белорусской территории наверняка немедленно станет каналом скрытной поставки из России на Украину всего, что необходимо для достройки на Украине новых военно-транспортных и пассажирских самолетов, фюзеляжи которых многие годы бесполезно пылятся в Киеве. Никто особо и не скрывает, что именно вроде бы союзный России Минск давно превратился в главный перевалочный пункт для поставки украинским военным всего необходимого им из России. Необходимого, в первую очередь, для продолжения вооруженной борьбы за Донбасс.

Неизвестно, с чего и когда на самом деле все более крепнущее военно-техническое сотрудничество Минска и Киева началось. Потому что все в столь деликатной сфере нигде и никогда гласности не предается. Но многие, полагаю, обратили внимание на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко , адресованные его украинскому коллеге: «Петр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то — скажи, мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Все, что президент Украины ни просил, публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь».

Сказано это в декабре 2014 года. Уже больше полугода грохотала война в Донбассе. Петр Порошенко всего несколько месяцев назад, сразу после потери Крыма , обнаружил, что армии у него, по сути, нет. Ее предстояло срочно восстанавливать для отражения «агрессии России». Надо ли сомневаться, чего именно Петр Алексеевич мог тогда особенно горячо просить у Александра Григорьевича? А что тот клятвенно и публично обещал ему поставить буквально «за сутки»?

К тому времени одной из общих точек соприкосновения Киева и Минска точно стал «Оршанский авиаремонтный завод», ведущее предприятие Белоруссии по выполнению капитального ремонта, технического обслуживания и модернизации вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35), военной и гражданской авиационной техники. Очень вовремя для Киева в 2012-м его основным акционером (57 процентов акций) стало запорожское АО «Мотор Сич» . В советские годы — одно из ведущих предприятий мира по производству авиационных двигателей.

С 2013 года Оршанский АРЗ приступил к серийному выпуску вертолетов Ми-8МСБ. При этом украинского на нем — только завозимый из Запорожья двигатель. Остальные узлы и агрегаты совершенно официально с помощью России производят белорусы. Один из вариантов этой машины — десантно-транспортный. Способен уничтожать наземного противника с помощью блоков Б13Л со 122-мм неуправляемыми ракетами. Именно такой был в апреле 2014-го официально принят на вооружение украинской армии. Таким образом, по крайней мере, несколько Ми-8МСБ давно готовы принять участие в назревающей битве за Донбасс.

Одновременно там же ведется работа и над совершенствованием вертолетов огневой поддержки Ми-24 в версию Ми-24Р с двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В-02 производства украинской компании «Мотор Сич». А также старых советских еще вертолетов Ми-2 в белорусско-украинский МСБ-2 в транспортном, поисково-спасательном, медицинском и ударном вариантах.

После начала боевых действий на юго-востоке Украины внезапно исключительно активно заработал и другой белорусский завод — 558-е авиаремонтное предприятие в Барановичах. Было объявлено, что его специализацией стала модернизация и ремонт истребителей. В том числе — и Су-27. Чьих — неважно. Но точно не своих, не белорусских. Поскольку истребители этого типа Минск снял с вооружения собственной армии еще в декабре 2012 года.

При этом отметим, что вариант модернизации Су-27 для 558-го АРЗ был разработан еще в начале 2000 годов при участии российских специалистов из ЗАО «Русская авионика».

Известно лишь, что к 2013 году на этом заводе произошло обновление десяти казахстанских Су-27 и Су-27УБ до версии Су-27М2 и Су-27УБМ2. А весной 2017-го там же новую жизнь обретала четверка подобных же машин ВВС Индонезии

Как видите, об украинских «Повитрянных силах» пока — ни слова. Но есть веские основания считать, что на самом деле ВСУ –один из основных заказчиков 558-го АРЗ.

Ведь понятно же: если белорусы модернизируют и ремонтируют казахстанские или индонезийские истребители, то без сотрудничества с российскими предприятиями им просто не обойтись. Поставки от нас союзнику необходимых запчастей и оборудования — что же в этом такого? И совместная работа, конечно, идет. А что из изготовленного в России и куда на самом деле ставят предприимчивые братья-белорусы — кто же из РФ такое проверит на территории суверенной страны?

В Киеве особо и не скрывают, что восстанавливают свою боевую авиацию в обход собственных санкций, с помощью продукции сугубо российских оборонных заводов. Просто нет у настроенной на войну Украины иного выхода. Скажем, в августе минувшего года весьма осведомленный и очень популярный в Киеве украинский военный эксперт полковник Олег Жданов так правду-матку и рубанул в местной прессе: «Даже сейчас, когда мы восстанавливаем эти самолеты, запчасти мы покупаем в РФ».

Про то, что основная часть работы на этом направлении без лишней огласки делается через Белоруссию, он, конечно, умолчал. Но это и так всем ясно.

В общем, формально в действующих «кривых» военно-технических схемах — все правильно. А по сути — издевательство над самим понятием «союзник».

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