Украинский политик: нашей медициной руководит «доктор Смерть»

В международной медицинской практике отсутствует диагноз «вегетососудистая дистония». Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы — ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите", — заявила глава ведомства.

По мнению Супрун, вегетососудистая дистония — это не диагноз, а синдром. Такой термин, по ее словам, используют, когда у пациента наблюдаются различные симптомы — от тревоги и беспокойства до изжоги и повышенной температуры.

Ранее Супрун предложила заменить «советский пережиток» — флюорографию — на анкетирование и «систематический скрининг среди групп высокого риска».

"К тому, что она озвучивает, к тому, что она предлагает, никто уже давно серьезно не относится. Медицинская общественность, ведущие медицинские центры фактически выразили ей свое недоверие. И подобные идеи выглядели бы анекдотом, если бы на самом деле все не было бы так грустно. На мой взгляд, действия исполняющей обязанности министра направлены только на одно — на сознательное и целенаправленное уничтожение сложившейся системы здравоохранения", — сказал Александр Голуб.

По его мнению, состояние украинской системы здравоохранения является критическим.

"Госпоже Супрун в Украине присвоена кличка «доктор Смерть», и своей деятельностью она, безусловно, подтверждает, что это не случайно. Это и рост целого ряда заболеваний, и смертельные случаи из-за не закупленных вакцин, из-за закрытых медицинских центров. В то же время Украину покидают десятки тысяч квалифицированных врачей — и из-за того, что они видят, что система здравоохранения рушится, и, естественно, из-за невозможности получать нормальные зарплаты. Если подводить какой-то предварительный итог, то украинской медицине впору уже заказывать отпевание", — считает Александр Голуб.

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