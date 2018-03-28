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Глава минздрава Украины назвала вегетососудистую дистонию «советским мифом»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава минздрава Украины назвала вегетососудистую дистонию «советским мифом» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В международной медицинской практике отсутствует диагноз «вегетососудистая дистония», это советский миф, заявила глава украинского минздрава Ульяна Супрун.
«Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы — ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите», — передает РИА «Новости» пост Супрун в Facebook.
По ее словам, вегетососудистая дистония — это не диагноз, а синдром. Такой термин, по словам главы минздрава Украины, применяют, когда у пациента наблюдаются различные симптомы — от тревоги до изжоги.
Напомним, в феврале 2018 года государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс».
Ранее глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль прибегнул к нецензурному слову в адрес и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, заявившей, что в регионе лекарства от кори не были надлежащим образом растаможены.
В апреле 2017 года Ульяна Супрун выступила за прекращение поставок российских лекарств на Украину.
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