Глава минздрава Украины назвала вегетососудистую дистонию «советским мифом»

В международной медицинской практике отсутствует диагноз «вегетососудистая дистония», это советский миф, заявила глава украинского минздрава Ульяна Супрун.

«Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы — ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите», — передает РИА «Новости» пост Супрун в Facebook.

По ее словам, вегетососудистая дистония — это не диагноз, а синдром. Такой термин, по словам главы минздрава Украины, применяют, когда у пациента наблюдаются различные симптомы — от тревоги до изжоги.

Напомним, в феврале 2018 года государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс».

Ранее глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль прибегнул к нецензурному слову в адрес и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, заявившей, что в регионе лекарства от кори не были надлежащим образом растаможены.

В апреле 2017 года Ульяна Супрун выступила за прекращение поставок российских лекарств на Украину.