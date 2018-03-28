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«Такого клоуна давно не было»: украинцы отреагировали на слова Луценко, сравнившего Савченко с яркой звездой
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«Такого клоуна давно не было»: украинцы отреагировали на слова Луценко, сравнившего Савченко с яркой звездой 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подвергся критике со стороны украинцев. В соцсетях посоветовали ему меньше пить и назвали клоуном, после того как генпрокурор сравнил арестованного депутата Верховной рады Надежду Савченко с яркой звездой. Об этом сообщило ИА Nation News.
В эфире одного из украинских телеканалов Луценко заявил, что «яркая звезда» Савченко породила «черную дыру». Последняя, по словам генпрокурора, засосала уже свыше десяти тысяч военнослужащих.
Сам Юрий Луценко при использовании таких метафор представил себя космонавтом, который летит в межгалактическом пространстве.
После высказываний генпрокурора Украины соцсети разразились критикой в его адрес. Луценко призывали бросить пить, советовали обратить внимание на коррупцию по власти и высмеяли погоню за нардепами и рассказы о надуманных госпереворотах.
«Разные были генпрокуроры, но такого клоуна еще не было. Превратили прокуратуру в настоящее посмешище», — писали пользователи.
Украинцы возмутились «дырами» в бюджете страны, а россказни по поводу якобы врагов народа слушать не захотели.
Ранее Юрий Луценко в подробностях рассказал телезрителям, как занимавшийся несколько лет обменом военнопленных в Донбассе Владимир Рубан и Надежда Савченко хотели взорвать Верховную раду и сместить существующее правительство.
Кроме того, генпрокурор Украины пообещал своему народу «неминуемые беды», которые ждут страну в случае свержения действующей власти. Луценко сказал, что люди столкнуться с такими проблемами, которые идут в сравнение лишь с пресловутым «голодомором».
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