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В Крыму прокомментировали реакцию МИД Украины на визит детей из Германии
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В Крыму прокомментировали реакцию МИД Украины на визит детей из Германии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Реакция министерства иностранных дел Украины на визит немецких детей в Крым неадекватна, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.
Ранее сообщалось, что немецкие школьники посетят Ялту в рамках международного проекта по народной дипломатии. В составе делегации — 17 школьников из Аугсбурга и Гамбурга. В течение этой недели гости познакомятся с ялтинскими сверстниками, а также посетят крымские дворцы и музеи. В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем микроблоге в Twitter, что визит немецких детей «из-за отсутствия консульской и страховой защиты — это очень опасная авантюра». Глава дипведомства считает, что организаторы поездки «должны быть привлечены к ответственности».
"Нас такая позиция украинских властей уже не удивляет. Господин Климкин как-то неадекватно реагирует на приезд детей. Если Украина будет уже и по отношению к детям выносить какие-то протесты, применять какие-то меры преследования, то это будет полнейший маразм", — сказал Гемпель.
По его словам, немецкие школьники чувствуют себя в Крыму комфортно и с удовольствием общаются с крымскими детьми.
"Это важный проект по детской народной дипломатии. Детей из Германии ждет насыщенная программа. Они посмотрят много достопримечательностей в Крыму, побывают в школах, пообщаются с немецко-говорящими семьями. Для этих детей в Крыму гарантирована полная безопасность, так же, как и для всех граждан, прибывающих из-за рубежа. Господин Климкин зря беспокоится", — подчеркнул собеседник агентства.
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