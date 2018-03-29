В Крыму прокомментировали реакцию МИД Украины на визит детей из Германии

Ранее сообщалось, что немецкие школьники посетят Ялту в рамках международного проекта по народной дипломатии. В составе делегации — 17 школьников из Аугсбурга и Гамбурга. В течение этой недели гости познакомятся с ялтинскими сверстниками, а также посетят крымские дворцы и музеи. В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем микроблоге в Twitter, что визит немецких детей «из-за отсутствия консульской и страховой защиты — это очень опасная авантюра». Глава дипведомства считает, что организаторы поездки «должны быть привлечены к ответственности».

"Нас такая позиция украинских властей уже не удивляет. Господин Климкин как-то неадекватно реагирует на приезд детей. Если Украина будет уже и по отношению к детям выносить какие-то протесты, применять какие-то меры преследования, то это будет полнейший маразм", — сказал Гемпель.

По его словам, немецкие школьники чувствуют себя в Крыму комфортно и с удовольствием общаются с крымскими детьми.