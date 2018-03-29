В Крыму назвали маразмом реакцию Киева на визит детей из Германии

— Нас такая позиция украинских властей уже не удивляет. Господин Климкин как-то неадекватно реагирует на приезд детей, — сказал Гемпель. — Если Украина будет уже и по отношению к детям выносить какие-то протесты, применять какие-то меры преследования, то это будет полнейший маразм.

Гемпель заверил, что безопасность юных народных дипломатов во время их поездок по полуострову полностью гарантирована.

— Они чувствуют себя в Крыму комфортно и с удовольствием общаются с крымскими детьми, — заявил Гемпель. — Детей из Германии ждет насыщенная программа. Они посмотрят много достопримечательностей, побывают в школах, пообщаются с немецко-говорящими семьями. Для этих д.етей в Крыму гарантирована полная безопасность, как и для всех иностранных граждан. Господин Климкин зря беспокоится.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит немецких детей на полуостров «очень опасной авантюрой из-за отсутствия консульской и страховой защиты».