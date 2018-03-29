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В Крыму назвали маразмом реакцию Киева на визит детей из Германии
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В Крыму назвали маразмом реакцию Киева на визит детей из Германии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Реакцию украинского МИДа на визит в Крым школьников из Германии считает неадекватной и вместе с тем ожидаемой. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета Госсовета по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.
— Нас такая позиция украинских властей уже не удивляет. Господин Климкин как-то неадекватно реагирует на приезд детей, — сказал Гемпель. — Если Украина будет уже и по отношению к детям выносить какие-то протесты, применять какие-то меры преследования, то это будет полнейший маразм.
Гемпель заверил, что безопасность юных народных дипломатов во время их поездок по полуострову полностью гарантирована.
— Они чувствуют себя в Крыму комфортно и с удовольствием общаются с крымскими детьми, — заявил Гемпель. — Детей из Германии ждет насыщенная программа. Они посмотрят много достопримечательностей, побывают в школах, пообщаются с немецко-говорящими семьями. Для этих д.етей в Крыму гарантирована полная безопасность, как и для всех иностранных граждан. Господин Климкин зря беспокоится.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит немецких детей на полуостров «очень опасной авантюрой из-за отсутствия консульской и страховой защиты».
В среду вечером в Крым прибыла группа из 17 немецких школьников из Аугсбурга и Гамбурга, которые примут участие в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии. Дети посетят культурно-исторические объекты Ялты и Севастополя, дворцы, музеи и лагерь «Артек», увидят природные достопримечательности и памятники региона.
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