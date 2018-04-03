Ещё
Глава антикоррупционной прокуратуры Украины рассказал о проверке его работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава антикоррупционной прокуратуры Украины рассказал о проверке его работы 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что намерен просить об отстранении от должности на время проведения проверки своей деятельности.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого. Он просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью украинскому изданию ZN.UA заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Холодницкого, в рамках которого его подозревают в «сливе информации о готовящихся обысках» и «давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений». Холодницкий во вторник пришел на допрос в Генпрокуратуру.
"Будет стоять вопрос об отстранении от должности на время проведения дисциплинарного производства. Не боюсь и наоборот буду сам ходатайствовать об этом для сохранения объективности, чтобы не было никакого вмешательства в работу как комиссии, так и своих подчиненных прокуроров", — заявил Холодницкий журналистам перед допросом.
Он добавил, что против него возбуждено уголовное дело за «разглашение данных досудебного следствия».
Специализированная антикоррупционная прокуратура начала работу в 2015 году как самостоятельное структурное подразделение в составе Генпрокуратуры, в ее компетенцию входит ведение дел, связанных с коррупционными правонарушениями. По закону главу ведомства назначает и увольняет генпрокурор Украины на основании вывода КДКП. Холодницкий был назначен на должность главы антикоррупционной прокуратуры в декабре 2014 года.
РИА Новости: последние новости
"Ничего не знаем": в МИД России ответили на сообщения о саммите по Донбассу Моряков "Норда" вынуждают признать себя украинцами, сообщили адвокаты Киев предложил обмен заключенных россиян на осужденных в России украинцев
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей89
Киевский прокурор появился на телевидении голым80
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя141
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами100
В РФ передумали повышать пенсионный возраст105
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение