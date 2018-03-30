Генпрокурор Украины просит уволить главу антикоррупционной прокуратуры

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости . Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) жалобу на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков, просит в связи с этим рассмотреть вопрос о его увольнении.

САП заработала в 2015 году как самостоятельное структурное подразделение в составе Генпрокуратуры , ведомство создавалось в рамках программы по усилению борьбы с коррупцией. По закону главу САП назначает и увольняет генпрокурор Украины на основании вывода КДКП. Холодницкий был назначен на должность главы САП в декабре 2014 года.

"В КДКП с подписями генпрокурора и директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП Холодницким дисциплинарных проступков. В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности заместителя генпрокурора — руководителя САП", — написал Луценко в пятницу в Facebook.

Он сообщил, что основанием для внесения представления по Холодницкому стала информация, полученная в рамках уголовного дела, которое расследуется совместно Генпрокуратурой и НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник в интервью украинскому изданию ZN.UA заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Холодницкого, в рамках которого его, в частности, подозревают в «сливе информации о готовящихся обысках» и «давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений». Он уточнил, что речь идет о прокурорах и судьях.

Также, по словам Сытника, следствие зафиксировало «подстрекательство свидетеля к даче неправдивых показаний». По его мнению, материалы следствия являются «основанием для привлечения как к уголовной, так и к дисциплинарной ответственности Холодницкого».