Еврокомиссар: Конфликт НАБУ и САП не производит хорошего впечатления

Еврокомиссары в курсе противостояния между украинскими антикоррупционными органами.

Еврокомиссии «Мы следим за сообщениями, хотя это и не наше дело — анализировать и решать, что происходит. Безусловно, не производит хорошего впечатления, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет — может, порой это только шум в прессе, о котором мы не можем судить или о котором узнаем только через несколько дней», — заявил руководитель группы поддержки Украины Питер Вагнер.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с ходатайством отправить в отставку главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. 30 марта ГПУ вызывала чиновника на допрос в качестве свидетеля в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ для изъятия образца голоса, однако Холодницкий сказал, что узнал об этом из СМИ. Глава САП объявил, что готов сложить полномочия после ознакомления заключения комиссии.

«Реформы продолжаются. Украина решила идти по этому пути, и мы готовы стоять рядом. Да, есть много вопросов, например, о борьбе с коррупцией, но в целом мы рядом с Украиной», — сказал Вагнер.

По информации бывшего заместителя председателя Службы безопасности Украины Виктора Трепака, Банковая занялась поиском более лояльного человека на смену Холодницкому, скорее всего, он будет из окружения генерального прокурора Украины.