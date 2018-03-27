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China Harbour Engineering company проведет дноуглубительные работы в украинском порту «Черноморск»
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China Harbour Engineering company проведет дноуглубительные работы в украинском порту «Черноморск» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 27 марта /Синьхуа/ — Администрация морских портов Украины и китайская госкомпания China Harbour Engineering company Ltd. /CHEC/ 5 апреля подпишут контракт на проведение дноуглубительных работ в порту «Черноморск», расположенном в Одесской области на юге Украины. Об этом сегодня сообщают местные СМИ со ссылкой на брифинге главы Администрации морских портов Украины Райвиса Вецкаганса.
14 марта CHEC выиграла тендер на реконструкцию подходного морского канала к «Черноморску» и углубление одной из его операционных акваторий. Это станет вторым проектом, реализуемым компанией в Украине. В настоящее время CHEC проводит дноуглубление в порту «Южный», Одесская область.
"Черноморск" — это важный транспортный узел, через который Украина осуществляет связи примерно со 100 странами мира. В 2017 году порт перевалил 17,23 млн тонн грузов, что на 8,1 проц больше показателя предыдущего года. —0—
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