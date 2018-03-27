ООН требует от Киева позаботиться о жителях Донбасса

Представитель Всемирной Организации на протяжении недели изучал обстановку на Украине

«Джордж Окот-Оббо призвал усилить меры, направленные на преодоление тяжёлого положения людей, пострадавших от конфликта на востоке Украины. Он отметил необходимость обеспечить права людей, в том числе их доступ к пенсиям и свободу передвижения», — говорится в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее около 450 000 жителей Донбасса перестали получать деньги по решению Министерства социальной политики Украины. Власти страны предлагают населению ДНР и ЛНР приезжать в другие регионы и получать там начисленные им средства. Однако это непростой путь: часто на контрольных пунктах въезда-выезда возникают длинные очереди и, соответственно, длительные задержки. Во время ожидания люди имеют ограниченный доступ к таким базовым потребностям как питьевая вода, туалеты, укрытия от непогоды и медицинская помощь. Такие условия пересечения линии разграничения особенно сложные для людей с ограниченной мобильностью и особыми потребностями, как пожилых людей или матерей с детьми.

«Эти люди травмированы два раза. Во-первых, они живут в условиях активного конфликта. Во-вторых, они вынуждены выполнять обременительные требования и процедуры, которые чрезвычайно затрудняют получение их законных пенсий и социальных выплат, иначе они рискуют потерять их», — подчеркнул Джордж Окот-Оббо.