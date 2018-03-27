Насиров намерен занять кресло Порошенко

Апелляционный административный суд сегодня провёл заседание по делу чиновника.

Роман Насиров. «Я подал заявление в суд по поводу незаконного увольнения. Даже не знаю, уволили ли меня, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше», — сказал бывший глава Государственной фискальной службы Украины

3 марта 2017 года правительство отстранило Романа Насирова от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины. Соломенский районный суд Киева назначил меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью освобождения под залог в 100 млн гривен. 16 марта Насиров покинул Лукьяновское СИЗО с электронным браслетом на ноге. По имеющейся информации, деньги внёс его тесть Александр Глимбовский, владелец корпорации «Альтис-Холдинг» — второго по величине подрядчика ЕВРО-2012. 31 января 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о принятии решения об увольнении Насирова на основе заключения государственной комиссии.

Журналисты спросили, планирует ли Насиров баллотироваться в президенты Украины: «Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно».