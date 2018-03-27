Насиров намерен занять кресло Порошенко 

Апелляционный административный суд сегодня провёл заседание по делу чиновника.
«Я подал заявление в суд по поводу незаконного увольнения. Даже не знаю, уволили ли меня, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше», — сказал бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров.
3 марта 2017 года правительство отстранило Романа Насирова от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины. Соломенский районный суд Киева назначил меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью освобождения под залог в 100 млн гривен. 16 марта Насиров покинул Лукьяновское СИЗО с электронным браслетом на ноге. По имеющейся информации, деньги внёс его тесть Александр Глимбовский, владелец корпорации «Альтис-Холдинг» — второго по величине подрядчика ЕВРО-2012. 31 января 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о принятии решения об увольнении Насирова на основе заключения государственной комиссии.
Журналисты спросили, планирует ли Насиров баллотироваться в президенты Украины: «Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно».
По версии следствия, Насиров совместно с беглым депутатом Верховной Рады Александром Онищенко участвовал в реализации схем по сбыту компанией «Укргаздобыча» газа на внутреннем рынке по заниженной цене в период с января 2013 года по январь 2016 года. Как уточнил начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивкив, Насирову вменяется принятие необоснованных решений об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых, что нанесло государству ущерб на сумму не менее 2 млрд гривен.