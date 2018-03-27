Уровень заболеваемости туберкулезом на Украине в девять раз выше, чем в Европе

По информации организаторов пресс-конференции «Ускорение на пути ликвидации туберкулёза на Украине», от этого заболевания страдают 64 из 100 тысяч украинцев, что в среднем в 9 раз превышает показатель европейских стран.

«Ежегодно около 30 тысяч украинцев заражаются туберкулёзом. 11 человек, по официальной статистике, ежедневно умирают от туберкулёза», — сообщил председатель правления благотворительной организации «Фонд „Общественное движение „Украинцы против туберкулёза“ Виталий Руденко

Он отметил, что эти данные не совсем достоверны, поскольку Всемирная организация здравоохранения и международные эксперты приводят гораздо более высокие цифры. Эксперт предупреждает, что в условиях сохраняющейся с 2005 году эпидемии туберкулёзом может заболеть любой человек. По его словам, многие украинцы, особенно более 1,5 миллиона прибывших с неподконтрольных Киеву территорий, не до конца обследованы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Украина входит в пятёрку стран с самым высоким уровнем устойчивого к лекарствам туберкулёза, а доля не диагностированных случаев заболевания составляет 25%.

К августу 2017 года всего 47% детей на Украины имели прививку от туберкулёза, 56% — от кори, паротита и краснухи, а количество привитых против полиомиелита до года снизилось на 29%.