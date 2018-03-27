Дезинформацию о погибших в Кемерово распространил украинских пранкер

Данные о том, что при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» сгорели сотни людей, распространял украинский пранкер. Редакция Business FM намеренно не озвучивает его имени, чтобы не увеличивать его аудиторию. Только факты. От имени сотрудника российского МЧС непосредственно в день трагедии, 25 марта? Этот человек обзванивал кемеровские морги и спрашивал, сколько у них осталось свободных мест. Аудиозапись разговоров выложена на YouTube:

Сотрудник: Отдел судмедэкспертизы, здравствуйте.

Пранкер: Здравствуйте, места у вас там еще есть, из «Зимней вишни» сейчас будут подвозить?

Сотрудник: Привозите-привозите.

Пранкер: Места у вас есть, сколько у вас свободных мест есть сейчас?

Сотрудник: Да, есть, у нас много свободных мест.

Пранкер: У нас уже более трехсот просто насчитали.

Сотрудник: Более трехсот?!

Пранкер: Да.

Сотрудник: Секундочку, я начальнику дам трубку.

Начальник: Алло!

Пранкер: МЧС, Поздняков. У нас трехсот «двухсотых». Что у вас по местам? Сколько можете принять?

Начальник: Больше трехсот трупов, что ли?

Пранкер: Да.

Начальник: Да вы что! Меня предупреждали, что там 60-70.

Пранкер: А-а-а, уже предупреждали про 60-70. Просто тут дошли до четвертого этажа…

Начальник: Ну…

Пранкер: И в кинозале угарным газом отравление.

Начальник: Ну и что, общее количество около 300 получается?

Пранкер: Ну, получается да…

Начальник: ё* твою мать, прости ты мою душу грешную. Понял, ладно, буду думать, что делать.

Редакция Business FM еще раз подчеркивает, это провокация. Автор записи намеренно распространял ложные сведения, обзванивая кемеровские морги. С воскресенья на его канале появилось более десяти роликов, посвященных трагедии в кемеровском торговом центре. У каждого из них от нескольких десятков до ста с лишним тысяч просмотров. Контент, по словам некоторых экспертов, может стать основанием для целой череды уголовных дел. Если коротко, то автор открыто высмеивает трагедию. Российский пранкер Лексус утверждает, что дурная слава за автором этого украинского YouTube-канала тянется уже давно.

Лексус российский пранкер «Комментировать умственно отсталых людей не особо хочется. То, что он такое вытворяет, это уже не ново, это много лет продолжаются подобные вещи в его исполнении. Делать ему пиар — это много чести, в принципе, он только этого и ждет. Каждый зарабатывает, на чем может, даже если у него никаких принципов моральных нет».

О том, насколько этот автор популярен на Украине , а также о реакции простых украинцев на саму кемеровскую трагедию, Business FM рассказал украинский журналист Игорь Петрук

Игорь Петрук украинский журналист, политолог «Если он известен, то только очень ограниченному кругу лиц. Ни одно СМИ сегодня здесь, в Украине его не цитируют фактически. Если уже цитируют, то только в политических играх. Дело в том, что, если некоторые украинцы говорят, что судьба такая у людей, другие говорят, это наказание за их позицию, третье — все, то нет такого негативного восприятия все же. Большинство людей нормально воспринимают и сочувствуют людям, пишут об этом в соцсетях в Украине. Но если на всю Украину нашелся один такой неадекват, и если он это так делает, то я говорю, что, скорее всего, чтобы опорочить всех украинцев. У меня другого объяснения этому нет. Этот человек неизвестен».

У украинского пранкера, о котором говорилось выше, в YouTube почти 270 тысяч подписчиков. Для сравнения, у канала самого известного российского пранкера Вована не набирается и 80 тысяч.