«Так живут только бомжи»: блогер из Украины показал быт артиллеристов ВСУ

Экс-депутат Рады и блогер Алексей Журавко показал, как живут служащие 32-го артиллерийского полка Вооруженных сил Украины . На снятом видео сами солдаты называют условия службы ужасными и сравнивают их с теми, в которых живут бомжи. Об этом сообщило ИА Nation News.

Военные рассказали, как вернулись с полигона, где проходили учения. Отдохнуть, вымыться и привести себя в порядок у мужчин не получилось: их заселили в заброшенное и неотапливаемое здание, где приходилось спать прямо на полу.

Журавко возмутился происходящим и согласился с мнением солдат.

Вы посмотрите на этот ужас! В таких условиях живут только бомжи — без самого света, воды и тепла! Это в голове не укладывается и уму непостижимо

— Алексей Журавко.

Блогер задался вопросом, как после службы военным восстановить свое здоровье и кто за это в ответе.

По его словам, система украинского здравоохранения полностью разрушена стараниями министра здравоохранения Ульяны Супрун. Команда Порошенко, уверяет Журавко, крадут средства госбюджета, которые предназначены на бесплатное лечение граждан.

Из-за девальвации гривны, напомнил он, доходы украинцев сходят на нет. Одновременно растет взяточничество за «бесплатное лечение» в больницах.