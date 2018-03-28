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«Так живут только бомжи»: блогер из Украины показал быт артиллеристов ВСУ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Так живут только бомжи»: блогер из Украины показал быт артиллеристов ВСУ 

360tv.ru 15 минут назад
Фото: 360tv.ru
Экс-депутат Рады и блогер Алексей Журавко показал, как живут служащие 32-го артиллерийского полка Вооруженных сил Украины. На снятом видео сами солдаты называют условия службы ужасными и сравнивают их с теми, в которых живут бомжи. Об этом сообщило ИА Nation News.
Военные рассказали, как вернулись с полигона, где проходили учения. Отдохнуть, вымыться и привести себя в порядок у мужчин не получилось: их заселили в заброшенное и неотапливаемое здание, где приходилось спать прямо на полу.
Журавко возмутился происходящим и согласился с мнением солдат.
Вы посмотрите на этот ужас! В таких условиях живут только бомжи — без самого света, воды и тепла! Это в голове не укладывается и уму непостижимо
— Алексей Журавко.
Блогер задался вопросом, как после службы военным восстановить свое здоровье и кто за это в ответе.
По его словам, система украинского здравоохранения полностью разрушена стараниями министра здравоохранения Ульяны Супрун. Команда Порошенко, уверяет Журавко, крадут средства госбюджета, которые предназначены на бесплатное лечение граждан.
Из-за  девальвации гривны, напомнил он, доходы украинцев сходят на нет. Одновременно растет взяточничество за «бесплатное лечение» в больницах.
Ранее украинцы раскритиковали заявление генерального прокурора страны Юрия Луценко. После сравнения, которое чиновник допустил по отношению к арестованному депутату Рады Надежде Савченко, пользователи соцсетей посоветовали Луценко меньше пить.
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