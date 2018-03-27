Эксперты оценили возможность использования латиницы на Украине

Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил возможность использования латиницы на Украине . «Были уже такие инициативы. Если попробуют сделать это насильственно, директивно, заявят, что только латиница будет использоваться, тогда, конечно, будет серьёзное противодействие», — заявил эксперт.

По его мнению, жителей страны устроит, если будет параллельное использование кириллицы и латиницы — тогда каждый будет поступать так, как ему удобно.

«Более того, подобным способом отрыва народа от своей истории неоднократно пользовались в самых разных местах», — отметил он.

Кроме того, по словам Вассермана, отказом от кириллицы современный Киев откажется от своей исторической связи с древним Киевом.