Ещё
Эксперты оценили возможность использования латиницы на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты оценили возможность использования латиницы на Украине 

RT на русском 1 час назад
Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил возможность использования латиницы на Украине. «Были уже такие инициативы. Если попробуют сделать это насильственно, директивно, заявят, что только латиница будет использоваться, тогда, конечно, будет серьёзное противодействие», — заявил эксперт.
По его мнению, жителей страны устроит, если будет параллельное использование кириллицы и латиницы — тогда каждый будет поступать так, как ему удобно.
Со своей стороны, публицист Анатолий Вассерман в беседе с ФАН сказал, что глава МИД Украины Павел Климкин не первый, кто поднимает этот вопрос.
«Более того, подобным способом отрыва народа от своей истории неоднократно пользовались в самых разных местах», — отметил он.
Кроме того, по словам Вассермана, отказом от кириллицы современный Киев откажется от своей исторической связи с древним Киевом.
В феврале лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка, в основе которого лежит латинская графика.
RT на русском: последние новости
Вести: евроинтеграция грозит оставить украинцев без сала МИД ФРГ приветствовал пасхальное перемирие в Донбассе Климкин ответил на предложение о введении на Украине латиницы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге343
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным106
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово186
Запад начал войну разведок без правил68
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово100
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение