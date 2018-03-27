Эксперты оценили возможность использования латиницы на Украине 

Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил возможность использования латиницы на Украине. «Были уже такие инициативы. Если попробуют сделать это насильственно, директивно, заявят, что только латиница будет использоваться, тогда, конечно, будет серьёзное противодействие», — заявил эксперт.
По его мнению, жителей страны устроит, если будет параллельное использование кириллицы и латиницы — тогда каждый будет поступать так, как ему удобно.
Со своей стороны, публицист Анатолий Вассерман в беседе с ФАН сказал, что глава МИД Украины Павел Климкин не первый, кто поднимает этот вопрос.
«Более того, подобным способом отрыва народа от своей истории неоднократно пользовались в самых разных местах», — отметил он.
Кроме того, по словам Вассермана, отказом от кириллицы современный Киев откажется от своей исторической связи с древним Киевом.
В феврале лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка, в основе которого лежит латинская графика.