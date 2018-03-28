На Украине суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . После внесения изменений в законодательство украинские суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Национальную полицию.

В пресс-релизе отмечается, что за десять дней суды рассмотрели около 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями.

"У нас за эти 10 дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть это не проблема. В Единый реестр досудебных расследований внесено 1949 фактов. И именно здесь возникают определенные сложности", — отметил замглавы Нацполиции Виталий Невгад.

По его словам, суды за первые сутки предоставили всего 794 разрешения, или 41% от общего числа поданных ходатайств, на выдачу тел для захоронения, на вторые сутки — 753 (39%), на третьи — 259 (13%).