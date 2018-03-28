Ещё
На Украине суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Украине суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших 

РИА Новости 26 минут назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. После внесения изменений в законодательство украинские суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Национальную полицию.
В пресс-релизе отмечается, что за десять дней суды рассмотрели около 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями.
"У нас за эти 10 дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть это не проблема. В Единый реестр досудебных расследований внесено 1949 фактов. И именно здесь возникают определенные сложности", — отметил замглавы Нацполиции Виталий Невгад.
По его словам, суды за первые сутки предоставили всего 794 разрешения, или 41% от общего числа поданных ходатайств, на выдачу тел для захоронения, на вторые сутки — 753 (39%), на третьи — 259 (13%).
Согласно изменениям, внесенным в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, суды должны выдавать разрешения на проведение всех экспертиз.
РИА Новости: последние новости
Украинский пранкер распространил фейк о "сотнях погибших" в Кемерово "Убытки есть". В Киеве оценили свои страдания от моста в Крым Карасин о деле Савченко: на Украине законы интерпретируются по-своему
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово193
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке345
Великобритания придумала наказание для России99
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине148
В Коломне начались задержания протестующих80
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение