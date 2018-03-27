Эксперт: Украина обеспечит переселенцев из Донбасса жильем через 7,5 тысяч лет

Об этом заявила глава Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова , передает Depo. Донбасс.

«Если финансирование программы «Доступное жилье» в ближайшее время не будет увеличено, то на ее реализацию нынешними темпами и объемами нужно 7500 лет», — рассказала Потапова.

По ее словам, в стране зарегистрировано около 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, а действующая программа позволяет обеспечивать жильем лишь 200 семей.

В результате у многих переселенцев, по словам Потаповой, «появляется ощущение ненужности, ощущение того, что ты в ловушке».

Ранее политолог Алексей Якубин рассказал, как из-за бюрократической волокиты переселенцы из Донбасса не могут получить документы или восстановить утраченные бумаги. По его словам, если переселенцы хотят восстановить какие-то документы, то у них требуют «справку о том, что есть справка». А если эта «справка» из ЛНР или ДНР, то ее госорганы не принимают, то есть получается замкнутый круг.

При этом украинские ведомства борются за то, чтобы не брать на себя обязательства по переселенцам.