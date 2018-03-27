Алексей Якубин: Украина не хочет брать ответственность за переселенцев из Донбасса

Ведущий научный сотрудник института демографии и социальных исследований НАНУ Ирина Новак сказала, что для жителей непризнанных республик Донбасса утеря украинского паспорта — это большое горе. Потому что без него они фактически лишены возможности пересечь линию разграничения.

«Чтобы восстановить потерянный украинский паспорт, человек должен обратиться в соответствующие госслужбы на территории Украины . Для этого ему необходимо перейти два КПП. Без украинского паспорта это трудно сделать. А по паспорту ЛНР/ДНР — вообще невозможно», — сообщила социолог.

Дополняя Новак, кандидат политических наук Алексей Якубин добавил, что если люди хотят восстановить какие-то документы, то у них требуют «справку о том, что есть справка». А если эта «справка» из ЛНР или ДНР, то ее госорганы не принимают. Получается замкнутый круг.

На эту ситуацию накладывается борьба ведомств за то, чтобы не брать на себя обязательства по социальному устройству переселенцев из Донбасса.

В связи с этим, Якубин приводит в пример студентов-переселенцев, которых перезачислили в другие вузы на Украине. На государственном уровне им пообещали обеспечить комплекс социальных мер — например, оплату общежития.

«В итоге, Минобразования заявило, что это не совсем их вопрос, так как нужно сперва обратиться за решением в Минсоцполитики и министерство по оккупированным территориям. А те, в свою очередь, сослались на Минобразования. И были случаи, когда из-за этой неразберихи студенты не платили много месяцев за жилье. А потом к ним пришли с требованием оплатить счета за все время пребывания», — поведал политолог.

Кроме того, добавил аналитик, эти люди лишены права выбирать местную власть. Хотя они могут не один год проживать в разных городах украинского государства. Они работают, платят налоги, но влиять на местных чиновников и депутатов не могут.