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Охрименко объяснил, как Белоруссия может помочь жителям республик Донбасса получать выплаты от Украины
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Охрименко объяснил, как Белоруссия может помочь жителям республик Донбасса получать выплаты от Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Да, действительно, люди по ряду причин получили паспорта ЛНР/ДНР. А что им оставалось делать? Они там живут. В некоторых случаях им и переезжать сложно. Но в результате этой трагедии многие не получают пенсию, потому что считаются на Украине предателями и изменниками — а вдруг это террористы из армии ДНР? При желании выплату пенсий людям, оставшимся на неподконтрольных Украине территориях, можно очень легко наладить. Мешками возить деньги не надо, нет. Все можно сделать при помощи существующих и у нас, и в ЛНР/ДНР банковско-платежных финансовых систем», — уверен аналитик.
При этом он подчеркнул, что напрямую Украина не может перебрасывать деньги на счета платежных систем непризнанных республик. Но никто и ничего не мешает использовать для переводов третью страну, как посредника. Например, Белоруссию.
Экономист напомнил о гражданах, которые вышли на пенсию на Украине, а живут или временно проживают в России, Грузии или Белоруссии. Но пенсия им все равно причитается, и они ее получают. В случае с Украиной и республиками Донбасса можно было бы поступить точно так же, дополнительно создав реестр пенсионеров. И это сделать несложно, — подметил Охрименко.
«Я бы в данном случае отбросил все эмоции и принимал бы документы с печатями ЛНР и ДНР. Я не люблю этого политиканства. И считаю, что надо амбиции сворачивать. И ничего не мешает сделать маленькую поправку в законы и в ней указать: для начисления пенсий и соцвыплат принимаются документы граждан, где стоят отметки о фактическим проживании на территориях этих республик», — предложил выход финаналитик.
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