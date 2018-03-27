Ещё
Корью заболели 8,5 тысяч украинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корью заболели 8,5 тысяч украинцев 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 12 неделю 2018 года заболели 712 человек: 283 взрослых и 429 детей. Всего за 12 недель 2018 года корью заболели 8 434 человека — 2 956 взрослых и 5 478 детей», — говорится в сообщении.
С начала года от осложнений кори умерли семь человек — пять детей и двое взрослых.
Как отмечается, больше всего заболевших корью в Ивано-Франковской (1760), Закарпатской (1513), Одесской (1139), Черновицкой (800), Львовской (756) областях.
В Минздраве напомнили, что лекарств от кори не существует, и призвали родителей вакцинировать детей. При этом ВОЗ неоднократно заявляла, что на Украине самый низкий уровень вакцинации в Европе, вакцин катастрофически не хватает, из-за чего и началась эпидемия.
Украина заняла третье место среди европейских стран по уровню заболеваемости корью в прошлом году. Больше всего случаев зарегистрировано в Румынии — 5 562 человека, Италии — 5 006 человек и на Украине — 4 767 человека.
Украина.ру: последние новости
«Лексус» о действиях украинского пранкера в Кемерово: Это еще не самое дно Глава МИД Украины предложил перейти на антисоветскую латиницу Вовремя: Омелян возмутился, почему с ним не согласовали строительство Крымского моста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге345
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным108
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово186
Запад начал войну разведок без правил68
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово100
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение