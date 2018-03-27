Корью заболели 8,5 тысяч украинцев

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 12 неделю 2018 года заболели 712 человек: 283 взрослых и 429 детей. Всего за 12 недель 2018 года корью заболели 8 434 человека — 2 956 взрослых и 5 478 детей», — говорится в сообщении.

С начала года от осложнений кори умерли семь человек — пять детей и двое взрослых.

Как отмечается, больше всего заболевших корью в Ивано-Франковской (1760), Закарпатской (1513), Одесской (1139), Черновицкой (800), Львовской (756) областях.

Минздраве напомнили, что лекарств от кори не существует, и призвали родителей вакцинировать детей. При этом ВОЗ неоднократно заявляла, что на Украине самый низкий уровень вакцинации в Европе, вакцин катастрофически не хватает, из-за чего и началась эпидемия.