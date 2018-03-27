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Разрозненные княжества: эксперт описал сценарий распада Украины
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Разрозненные княжества: эксперт описал сценарий распада Украины 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вероятность распада Украины высока, так как киевская власть не контролирует окраины
Политолог Александр Асафов не исключил скорого распада Украины. Своим мнением он поделился в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».
«Существует несколько украинских сценариев, как именно она будет распадаться. Но если перейти из мира фантазий в мир реальности, мы увидим, что действительно вероятность высока, поскольку киевская власть не контролирует окраины. Большие проблемы на Закарпатье, начинаются проблемы на Буковине, про Донбасс мы все знаем. В принципе олигархия, которая так или иначе контролирует разные районы Украины, вполне себе может пойти по сценарию распада Украины на несколько удельных княжеств», — предположил эксперт.
Год назад о возможном распаде Украины говорила депутат Верховной рады, глава политической партии «Батькившина» Юлия Тимошенко. Она заявляла, что к 2019 году «от Украины не останется и костей», если не провести внеочередные выборы парламента и президента.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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