В ЛНР опровергли обвинения в обстреле района Станицы Луганской 

ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) опроверг РИА Новости заявления украинского командования об обстреле со стороны Народной милиции ЛНР района Станицы Луганской в Донбассе.
Ранее украинские силовики обвинили Народную милицию ЛНР в очередном срыве разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе. По данным силовиков, за трое суток ополченцы «более 100 раз нарушили режим прекращения огня».
"За март на участке разведения Станица Луганская украинская сторона в одностороннем порядке зарегистрировала 6 нарушений режима прекращения огня, и ни один из этих псевдообстрелов не подтвержден в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", — заявил представитель ЛНР в СЦКК.
Он подчеркнул, что последнее нарушение режима прекращения огня на вышеуказанном участке разведения наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 24 марта.
"Согласно отчету СММ ОБСЕ, это был одиночный взрыв неопределенного происхождения в 1,5 километра к северу от памятника «Князь Игорь». Данный взрыв так же был зафиксирован наблюдателем представительства ЛНР в СЦКК, который оценен как срабатывание растяжки в серой зоне вблизи реки Северский Донец по причине воздействия животного, либо падение ветки дерева", — заявили в СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.