В ЛНР опровергли обвинения в обстреле района Станицы Луганской

ЛУГАНСК , 27 мар — РИА Новости . Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) опроверг РИА Новости заявления украинского командования об обстреле со стороны Народной милиции ЛНР района Станицы Луганской в Донбассе.

Ранее украинские силовики обвинили Народную милицию ЛНР в очередном срыве разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе. По данным силовиков, за трое суток ополченцы «более 100 раз нарушили режим прекращения огня».

"За март на участке разведения Станица Луганская украинская сторона в одностороннем порядке зарегистрировала 6 нарушений режима прекращения огня, и ни один из этих псевдообстрелов не подтвержден в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", — заявил представитель ЛНР в СЦКК.

Он подчеркнул, что последнее нарушение режима прекращения огня на вышеуказанном участке разведения наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 24 марта.

"Согласно отчету СММ ОБСЕ, это был одиночный взрыв неопределенного происхождения в 1,5 километра к северу от памятника «Князь Игорь». Данный взрыв так же был зафиксирован наблюдателем представительства ЛНР в СЦКК, который оценен как срабатывание растяжки в серой зоне вблизи реки Северский Донец по причине воздействия животного, либо падение ветки дерева", — заявили в СЦКК.