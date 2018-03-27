В украинских СМИ появился компромат на куратора «Миротворца»

За аренду элитной квартиры в Киеве для депутата Верховной рады Украины Антона Геращенко платит его 62-летний не имеющий доходов тесть Алексей Шамбур; стоимость аренды составляет до 3 тыс. долларов в месяц, говорится в антикоррупционном расследовании телепрограммы «Наши гроши с Денисом Бигусом».

«В квартиру 190 квадратных метров в одном из самых известных домов в центре Киева семья Антона Геращенко въехала на второй год его депутатства — в 2016 году. В тот же год тесть нардепа, Алексей Шамбур, зарегистрировал ФЛП (физическое лицо — предприниматель, — прим. ВЗГЛЯД) по «научной деятельности» и начал финансировать проживание зятя», — приводит слова журналистов УНИАН

Сам Геращенко прокомментировал, что речь идет о его совместном с тестем жилье, хотя журналисты выяснили, что Алексей Шамбур постоянно проживает в Полтаве , а также около 10 лет не получал дохода. С 2016 года Шамбур успел заработать около 270 тыс. гривен или 10,27 тыс. долларов по нынешнему курсу.

Вместе с тем расходы тестя Антона Геращенко на аренду элитной квартиры в Киеве превышают 1,5 млн гривен, или 57,1 тыс. долларов. Кроме того, еще около 1 млн гривен (38 тыс. долларов) Шамбур в 2016 году потратил за внедорожник Santa Fe, на котором ездит Геращенко.

По словам парламентария, его тесть оплачивает аренду жилья в Киеве из накоплений. Однако Геращенко не стал говорить, каким образом эти накопления были заработаны.

Авторы телепрограммы отмечают, что во время сдачи дома на этаже, где живет Геращенко, была одна квартира. Позднее ее разделили на две с площадями 190 и 70 квадратных метров соответственно.

«Доступ на этаж полностью перекрыт: выход на лестницу закрыт, а оба лифта не поднимаются на этот этаж без использования спецключа, что является не слишком типичным для арендованного жилья», — говорится в программе.

Собственником обоих квартир, как выяснили журналисты, является 62-летний Александр Даниленко, который живет на окраине отдаленного жилого массива Киева.

Отмечается, что владельцем соседней с Геращенко квартиры вместо Даниленко оказался адвокат Сергей Нижний, который в 2016 году работал с помощницей Геращенко.