Печальная клоунада без последствий: драма Рубана и Савченко

Имеется в виду то, что то ли по скудоумию, то ли из каких-то неведомых стратегических расчетов украинская власть превращает героя Украины в политического тяжеловеса, который в будущем сможет оказывать заметное влияние на ход событий в стране. Я с этим не то, чтобы не согласен — возможно, так оно и есть — но полагаю всю затею с выдвижением обвинений против Рубана и Савченко абсолютно ничтожной. В долгосрочной перспективе она не принесет дивидендов никому — ни властям, ни фигурантам.

Доказательствами того, что речь идет о заговоре, то есть о скоординированных, продуманных, имеющих своей конкретной целью отстранение от власти правящей верхушки действиях, представленные генпрокуратурой видеоматериалы, строго говоря, не являются. Речь идет о том, что у участников беседы под воздействием алкоголя развязались языки, и они принялись точить лясы о желательности госпереворота, но никаких указаний на конкретные детали подготовки свержения существующего режима в записи нет. Просто потому, что никто никаких шагов не предпринимал. Какую ересь только не обсуждают во время застолья недалекие и страстно желающие показаться более значимыми, чем они есть на самом деле, авантюристы. Каждый из нас, думаю, знает немало примеров.

Вот и здесь мысль заговорщиков мечется планетарными и дикими зигзагами: обрушить минометами купол рады, добить из автоматов первых лиц, забросав их предварительно гранатами. Это чистый барон Мюнхгаузен, получивший в нагрузку подростковуюзлобность и жестокость, помноженную на простодушие и глупость. Если кто-то мечтает выкрутить из этого улики, пригодные для доказательства вины подсудимых — а в том, что дело будет доведено до суда, сомнений, кажется, нет — то при наличии хорошей защиты обвинение развалится, как кочан гнилой капусты. Единственное реально противозаконное действие, которое на донном этапе можно вменить фигурантам — это незаконный оборот оружия.

И в этом смысле, да, Савченко, бросив ее в застенки, «делают биографию». Весь ее и Рубана застольный треп не тянет ни на заговор, ни на мятеж. Там нет ни преступной организации, готовившей свержение власти, ни плана действий, вообще ничего, кроме суесловия и идиотской позы самой Савченко , заявившей о готовности героически сложить голову то ли в перестрелке после того, как она метнет гранаты в первых лиц, то ли от осколков, которые накроют площадь поражения. Однако, даже самой низкопробной мелодрамы, чистой клоунады в майданной и постамайданной Украине хватит, чтобы человек получил всенародное признание и роль национального героя. Вспомним хотя бы казака Гаврилюка.

Тем более что Савченко вызывает у многих симпатии своей бесшабашностью, храбростью, отдающей безумием, готовностью бросаться на амбразуру в разодранных одеждах и лепить правду-матку, какого бы низкого качества эта правда ни была. Политическая реальность Украины уже давно превратилась в один скверный анекдот, все элементы которого радикально отвязаны от реальности, от ежедневных человеческих нужд и способны, будучи сложены воедино, образовывать карнавальную вязь фантазийных и напрочь искусственных фабул. В которые, тем не менее, многие верят.

Савченко может породить несбыточные надежды на силовое устранение нынешнего украинского режима. Именно с ней будут связывать свои упования те, кто мечтает, чтобы страна вырвалась из цепких объятий мошенников, заигравшихся в нацизм и строительство национального государства. Вот в этой точке сделанная ей биография и начнет буксовать, поскольку заданную планку взять невозможно в принципе. Если ей каким-то волшебным образом все же удастся получить реальный срок, то ни к каким предметным действиям не то, что по свержению власти, а даже и полноценному оппонированию власти, она будет неспособна. Из тюремной камеры много не навоюешь. Ну а если стараниями адвокатов она получит свободу, то, будучи под неусыпным контролем силовых структур, едва ли Надежда Савченко сможет сколотить даже игрушечный заговор. Ее политическая и государственная карьера закончилась в тот момент, когда она под запись, которую вели военнослужащие по заданию СЬБУ, стала обсуждать с ними желательность мятежа. Мятеж — это именно тот инструмент, в эффективность которого многие продолжают верить на Украине. Но народный депутат лишила себя возможности его использовать раз и навсегда.

Да и едва ли она могла сколько-нибудь далеко продвинуться на пути заговора. И она, и Рубан — это пустые прожектеры, хотя, наверно, они и верили, что способны стать масштабными злодеями. Разговоры о том, что купол Рады можно обрушить, обстреливая его из минометов — это край, свидетельство фантастической некомпетентности в военном деле. Но это еще ладно. А вот попытка собеседников изобразить из себя кровавых душегубов ничего, кроме недоумения, вызвать не может.

Бесноватый Рубан говорит о том, что необходимы масштабные репрессии, которые будут проводиться на стадионах и в шахтах, а герой Украины Надежда уточняет, что лично ей необходимы «400 тысяч смертей». Вот уж воистину: два дебила — это сила. На этом месте можно подводить черту под всеми намерениями бунтовщиков. Савченко вряд ли представляет себе такую гору трупов и уж точно плохо понимает, что для того, чтобы нащелкать такое количество, потребуется привлечь такие репрессивные ресурсы, которых у Украины элементарно сейчас нет. Даже у России нет ничего подобного.

Я думаю, что вся эта фабула на излете породит двух новых клоунов со слегка искалеченными судьбами. Ничего другого политика Украины сегодня и не производит.