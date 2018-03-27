Погребинский: Цель властей Украины — полноценная война с Россией

Савченко «У нас есть вопросы к деятельности «Украинского выбора» как центра антиукраинской пропаганды. За две недели до событий с задержанием Рубана СБУ военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских кубел, которые за деньги Москвы , которые мы изъяли, по планам Москвы, которые мы также с задачами изъяли, в Днепре, Харькове Львове , Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины… Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется «Украинский выбор», которую возглавляет господин Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года», — заявил вчера Луценко.

По его словам, народный депутат Надежда Савченко и руководитель ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан могли совместно с Медведчуком готовить государственный переворот.

«Вторая часть, более серьезная, — это вероятная причастность самого господина Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко. Мы изучаем их вероятные контакты», — подчеркнул Луценко.

Что стоит за обвинениями Луценко изданию Ukraina.ru пояснял политолог Михаил Погребинский

— С чем могут быть связаны обвинения Луценко?

— Судя по обтекаемым формулировкам Луценко, можно сказать, что Украина учится не чему-то хорошему в Европе, а «highly likely». Он ведь тоже не сказал, что точно знает, что виновны «Украинский выбор» и Медведчук, а заявил, что это «вполне вероятно». Как по мне, это совсем невероятно. У нас знают уровень Медведчука и не могут не понимать, что взаимодействовать в ответственных, серьезных делах со столь несерьезными людьми, как Рубан и Савченко — это совсем не соответствует имиджу Медведчука пусть даже и придуманному, вроде «угрозы стране». Никто его не считает дураком — ни враги, ни друзья. Это все выглядит смешно.

Понятно, что Медведчук как человек влиятельный, им мешает. Несмотря на все критические замечания в его адрес, к нему стоит очередь из украинских политиков, чтобы с ним переговорить. Это самые разные политики, из самых разных лагерей. Некоторые даже «шифруются», но все равно приходят, чтобы обсудить разные вопросы. Естественно, таким людям, как генеральный прокурор он мешает.

Луценко может нести всякий бред и ему никто не будет возражать — все прекрасно понимают цену его словам, но не хотят связываться, зная, что ничего хорошего из этого не выйдет. А Медведчук позволяет себе высказывать свою точку зрения на разные проблемы. Ясно, что он мешает.

При этом Медведчук ведь нужен президенту Украины Петру Порошенко . Никто иной, как Порошенко назначил его ответственным за обмен пленными. Впрочем, сам президент вчера уже продемонстрировал «последовательность»: сократив численность и так донельзя сокращенного российского дипломатического аппарата на Украине, он лишает себя возможности работать с теми, кто удерживается в плену. А если исключат из этого процесса Медведчука, а этого похоже, и добиваются, все будет совсем худо.

Может быть, проблема заключается в том, что на фоне падения рейтинга Порошенко люди из его окружения начинают вести свою игру, о чем и может свидетельствовать обвинение Луценко.

Без Медведчука они не справятся. После всех установок, которые доносятся с Банковой, с представителями украинских властей в Донецке Луганске никто разговаривать не будет. Таким образом, они добьются того, что никто украинцев из плена не вызволит.

— Получается, что намеренно идут на затруднение работы по обмену пленными?