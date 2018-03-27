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Собственник «Норда»: В консульстве в Харькове отказались помогать захваченным рыбакам
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Собственник «Норда»: В консульстве в Харькове отказались помогать захваченным рыбакам 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вчера председатель «Рыболовецкого колхоза имени 1 мая» связался с консульством в Харькове. Ему ответили, что, кроме как телефонами адвокатов, ничем помочь не могут, — заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор компании «Крымский берег» Максим Горланов. Ранее российские рыбаки из этого колхоза были задержаны украинскими пограничниками.
«Рыболовецкий колхоз имени 1 мая», и компания «Крымский берег» — как его давний партнер — делают все для освобождения задержанного судна «Норд», но нуждаются в помощи МИДа России. Мы ждем помощи от государства, но пока, к сожалению, ее не получаем», — посетовал гендиректор «Крымского берега» Максим Горланов.
Он опроверг сообщение издания «КерчьИНФО» о том, что сотрудники МИДа уже подключился к решению ситуации. Ранее издание сообщило об этом со ссылкой на жену одного из задержанных россиян.
Горланов добавил, что сам по телефону общался с одним из наших дипломатов. «Мне сказали тоже самое и указали на то, что ситуация и так накалена, что вмешиваться в представители дипведомства в это не будут», — рассказал бизнесмен.
Владелец «Крымского берега» выразил надежду на то, что «удастся сдвинуть ситуацию с мертвой точки» после того, как накануне представитель МИДа Мария Захарова подтвердила газете ВЗГЛЯД, что на Смоленской площади займутся судьбой захваченных россиян.
Напомним, инцидент произошел в воскресенье. Судно с 10 моряками на борту было остановлено украинскими пограничниками в 15 милях от Обиточной косы — в водах, в которых по договору России и Украины в 2003 году рыбакам разрешено совместно ловить рыбу. Украинская сторона квалифицирует действия команды корабля как «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее».
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