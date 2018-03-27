Националисты пришли в офис украинского телеканала для его «защиты» от Порошенко

Активисты организации «Национальный корпус» пришли в редакцию украинского телеканала ZIK и заявили, что берут его под охрану. По их словам, они намерены защищать офис от президента Украины Петра Порошенко . Об этом написал глава пресс-службы организации Роман Чернышев на своей странице в Facebook.

«Национальная дружина по обращению редакции телеканала ZIK берёт его под охрану», — сообщил он.

В заявлении «Нацкорпуса» говорится, что их дружинники отреагировали на ранее озвученную информацию о готовящемся силовом захвате телеканала и решили таким образом защитить его.

«Действующая власть во главе с Петром Порошенко начала монтаж репрессивной машины и построение собственной антиукраинской монополии на свободу слова. Нацдружины сообщают о своей готовности помогать любым украинским СМИ, которые испытывают на себе давление со стороны этой власти», — указывается в сообщении.

Отмечается, что ранее телеканал ZIK действительно опубликовал официальное заявление о готовящемся силовом захвате. Об этом написано на сайте канала.

В феврале стало известно, что представители украинских СМИ призвали Порошенко прекратить давление на свободу слова на Украине.