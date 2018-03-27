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Соловьев назвал Украину «нацистским государством»
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Соловьев назвал Украину «нацистским государством» 

Ридус 1 час назад
В прямом эфире программы «Вечер с Соловьевым» на телеканале «Россия 1» телеведущий вступил в острую дискуссию с украинским политологом Вадимом Карасевым, который излагал свою точку зрения по поводу высылки российских дипломатов из стран Европейского союза, США и Украины.
Соловьев сравнил Украину с шакалом и назвал ее «нацистским государством». Он также выразил сожаление о том, что после развала СССР Россия признала независимость Украины.
Он напомнил своему оппоненту о незавидной участи Табаки (персонаж из «Книги джунглей» Киплинга. — Прим. «Ридуса»). «Вы не дойдете до севера», — едко заметил телеведущий.
«Расскажите, как вы уничтожаете свой народ, как вы запретили у себя Компартию, расскажите про убитых журналистов», — добавил он.
В ответ на невразумительные оправдания Карасева Соловьев заявил, что украинцы воюют из-за того, что являются «нацистами».
«За то, что вы развязали войну, вас еще судить будут, и судить будут страшно! — пообещал телеведущий. — Вы — нацистское государство, в котором правит нацистская хунта!».
Спор между Соловьевым и Карасевым начинается через 1 час 54 минуты после начала передачи.
Ранее Соловьев с позором выгнал с эфира своего шоу на «России 1» гражданина США Григория Винникова, который пренебрежительно отозвался о погибшем в Сирии пилоте Су-25, Герое России Романе Филипове.
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