Соловьев назвал Украину «нацистским государством»

США и Украины. В прямом эфире программы «Вечер с Соловьевым» на телеканале «Россия 1» телеведущий вступил в острую дискуссию с украинским политологом Вадимом Карасевым , который излагал свою точку зрения по поводу высылки российских дипломатов из стран Европейского союза

Соловьев сравнил Украину с шакалом и назвал ее «нацистским государством». Он также выразил сожаление о том, что после развала СССР Россия признала независимость Украины.

Он напомнил своему оппоненту о незавидной участи Табаки (персонаж из «Книги джунглей» Киплинга. — Прим. «Ридуса» ). «Вы не дойдете до севера», — едко заметил телеведущий.

«Расскажите, как вы уничтожаете свой народ, как вы запретили у себя Компартию, расскажите про убитых журналистов», — добавил он.

В ответ на невразумительные оправдания Карасева Соловьев заявил, что украинцы воюют из-за того, что являются «нацистами».

«За то, что вы развязали войну, вас еще судить будут, и судить будут страшно! — пообещал телеведущий. — Вы — нацистское государство, в котором правит нацистская хунта!».

Спор между Соловьевым и Карасевым начинается через 1 час 54 минуты после начала передачи.