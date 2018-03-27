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Оповестивший морги Кемерова о 300 погибших пранкер из Украины объяснился
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Оповестивший морги Кемерова о 300 погибших пранкер из Украины объяснился 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Украинский пранкер Евгений Вольнов объяснил, зачем притворился сотрудником МЧС и звонил в кемеровские морги, оповещая их о 300 погибших в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Он заявил РБК, что «является единственным, кто говорит правду и не боится этого».
«Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах», — пояснил пранкер.
Вольнов полагает, что российские власти «очевидно будут пытаться замолчать количество потерь». «Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия. МЧС-ники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство», — подытожил блогер.
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