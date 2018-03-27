Число заболевших корью на Украине с начала года превысило восемь тысяч

Более 700 украинцев заболели корью за минувшую неделю, а число заболевших с начала года превысило 8 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. «По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 12-ю неделю 2018 года заболели 712 человек: 283 взрослых и 429 детей. Всего в течение 12-ти недель 2018 корью заболели 8434 человека — 2956 взрослых и 5478 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года в стране от осложнений кори скончались семь человек: пятеро детей и двое взрослых. Больше всего заболевших зафиксировано в Ивано-Франковской области.