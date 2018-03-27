Формат новый, цели старые: Порошенко «роет себе могилу» в Донбассе

Смена формата "антитеррористической" операции в Донбассе, определение сроков этой смены, могут быть больше, чем простой игрой слов — это может указывать на готовность Киева к эскалации конфликта. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Котенок

Временные рамки замены так называемой "антитеррористической" операции в Донбассе (АТО) на операцию Объединенных сил (ООС) определены, сообщил командующий Объединенных сил в Донбассе Сергей Наев

"У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику генерального штаба — главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем — президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится мероприятие по началу операции", — сказал Наев, не назвав сроки. Напомним, что после принятия Верховной Радой в январе закона о реинтеграции Донбасса президент Украины Петр Порошенко дал поручение готовить предложения по смене формата операции в регионе.

Пока что в регионе продолжается АТО, и будет действовать до указа Порошенко о начале операции Объединенных сил. Все зависит от Петра Порошенко

"Тот факт, что "антитеррористическая" операция меняется на операцию Объединенных сил и ее управление переходит к ВСУ, говорит о том, что Киев точно делает ставку на вооруженное решение конфликта. Вопрос только в том, когда будет дана команда началу боевых действий, и тут действительно все зависит от Петра Порошенко. Президент на протяжении нескольких лет устранялся от эскалации, ему явно не хотелось брать на себя ответственность, но нынешняя международная обстановка, возможно, придала ему бодрости", — говорит эксперт ФБА "Экономика сегодня". Эскалация конфликта Переформатирование АТО в общевойсковую операцию сопровождается тем, что ответственность за новую операцию возложена на Вооруженные силы, говорит Юрий Котенок.

"Допускаю, что это будет предпринято уже весной. Входить в городскую застройку — не думаю, что Киев на это пойдет, это чревато серьезными потерями. Хотя с учетом неадекватности руководителей нынешней Украины ничего исключать нельзя", — сказал эксперт, отметив, что это решение приведет к серьезным последствиям для киевской власти, ВСУ — Порошенко, таким образом "роет себе могилу". Юрий Котенок не исключил, что вопреки заявлениям ряда аналитиков, считающих, что ситуация в Донбассе будет находиться в замороженном состоянии дальше, Киев все-таки решится на оптимизацию боевых действий.

Смена "вывески" операций в Донбассе, подчеркнул Юрий Котенок, может указывать на то, что регион стоит на грани эскалации конфликта.