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На Украине вандалы осквернили братскую могилу погибших во Второй мировой войне
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На Украине вандалы осквернили братскую могилу погибших во Второй мировой войне 

RT на русском 1 час назад
В Харьковской области неизвестные украли четыре мемориальных чугунных плиты с братской могилы воинам, погибшим во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
«26 марта неизвестные повредили братскую могилу воинам, погибшим во время Второй мировой войны и украли четыре мемориальных чугунных плиты», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в настоящее время устанавливается сумма материального ущерба, по факту произошедшего открыто уголовное производство.
Ранее неизвестные разрушили мемориальную доску генералу Ватутину на Украине.
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