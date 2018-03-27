На Украине вандалы осквернили братскую могилу погибших во Второй мировой войне

В Харьковской области неизвестные украли четыре мемориальных чугунных плиты с братской могилы воинам, погибшим во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

«26 марта неизвестные повредили братскую могилу воинам, погибшим во время Второй мировой войны и украли четыре мемориальных чугунных плиты», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливается сумма материального ущерба, по факту произошедшего открыто уголовное производство.