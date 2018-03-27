В Харьковской области осквернили братскую могилу солдат Второй мировой

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости . Вандалы в Харьковской области украли четыре мемориальные плиты с братской могилы солдат, погибших во Второй мировой войне, сообщила во вторник пресс-служба областной полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник в селе Высшее Соленое Харьковской области.

"Неизвестные повредили братскую могилу воинов, погибших во время Второй мировой войны и украли четыре мемориальные чугунные плиты. Сумма материального ущерба устанавливается", — заявили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «осквернение могилы, места захоронения».