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В Харьковской области осквернили братскую могилу солдат Второй мировой
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В Харьковской области осквернили братскую могилу солдат Второй мировой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Вандалы в Харьковской области украли четыре мемориальные плиты с братской могилы солдат, погибших во Второй мировой войне, сообщила во вторник пресс-служба областной полиции.
По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник в селе Высшее Соленое Харьковской области.
"Неизвестные повредили братскую могилу воинов, погибших во время Второй мировой войны и украли четыре мемориальные чугунные плиты. Сумма материального ущерба устанавливается", — заявили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «осквернение могилы, места захоронения».
Ранее министерство иностранных дел РФ призвало украинские власти занять четкую позицию о недопустимости актов вандализма в отношении советских воинских захоронений на территории Украины.
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