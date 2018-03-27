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Подавляющее большинство украинцев черпают информацию лишь из телевизора
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Подавляющее большинство украинцев черпают информацию лишь из телевизора 

Украина.ру 57 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС по заказу «Детектор медиа».
Абсолютное большинство жителей Украины — 86% — получает информацию о ситуации в стране и мире от украинских телеканалов.
27% украинцев получают информацию из украинских интернет-сайтов, 24% — из соцсетей, 18% — от родственников, соседей, коллег и тому подобное. Другими источниками пользуются не более 8% населения.
5% респондентов отметили, что они получают информацию о ситуации в Украине и мире из российских телеканалов (из них 69% через спутник, 13% смотрят трансляции в интернете, 12% — с помощью аналоговой антенны и 8% — с помощью кабельного телевидения).
Информации телеканала «1 + 1» доверяет 35% зрителей, на «Интере» и «Украине» — по 22%, на ICTV — 20%, на канале «112» — 8% и на «Новом канале» — 6%.
57% жителей смотрят исключительно украинские СМИ.
При этом только 27% украинских телезрителей считает, что украинские каналы действительно подают объективную информацию о событиях в Украине и в Донбассе, 43% убеждены, что информация не соответствует действительности, 30% не смогли ответить на вопрос.
Проверяют полученную информацию только 35% респондентов, 52% не проверяют. В случае противоречивой информации из различных источников 58% отдают предпочтение украинским общенациональным СМИ и только 1% отдали бы предпочтение российским СМИ.
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