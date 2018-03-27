Подавляющее большинство украинцев черпают информацию лишь из телевизора

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС по заказу «Детектор медиа».

Абсолютное большинство жителей Украины — 86% — получает информацию о ситуации в стране и мире от украинских телеканалов.

27% украинцев получают информацию из украинских интернет-сайтов, 24% — из соцсетей, 18% — от родственников, соседей, коллег и тому подобное. Другими источниками пользуются не более 8% населения.

5% респондентов отметили, что они получают информацию о ситуации в Украине и мире из российских телеканалов (из них 69% через спутник, 13% смотрят трансляции в интернете, 12% — с помощью аналоговой антенны и 8% — с помощью кабельного телевидения).

Информации телеканала «1 + 1» доверяет 35% зрителей, на «Интере» и «Украине» — по 22%, на ICTV — 20%, на канале «112» — 8% и на «Новом канале» — 6%.

57% жителей смотрят исключительно украинские СМИ.

При этом только 27% украинских телезрителей считает, что украинские каналы действительно подают объективную информацию о событиях в Украине и в Донбассе, 43% убеждены, что информация не соответствует действительности, 30% не смогли ответить на вопрос.

Проверяют полученную информацию только 35% респондентов, 52% не проверяют. В случае противоречивой информации из различных источников 58% отдают предпочтение украинским общенациональным СМИ и только 1% отдали бы предпочтение российским СМИ.