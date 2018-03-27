Ещё
Опрос: менее трети украинцев поддерживают запрет российских фильмов в стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: менее трети украинцев поддерживают запрет российских фильмов в стране 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Значительная часть граждан Украины не согласна с решениями властей о запрете гастролей российских артистов и демонстрации кинофильмов и сериалов производства РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
"53% украинцев не поддерживают запрет отдельных российских фильмов и артистов. Запрет поддерживают лишь 29% опрошенных", — сообщает во вторник результаты исследования издание "Украинская правда".
При этом уровень поддержки традиционно различается в зависимости от региона. На западе Украины запрет на российские сериалы, соцсети и артистов поддерживают около половины опрошенных. На юге и востоке страны большинство против ограничительных мер на российские телеканалы, сериалы, артистов и соцсети.
По стране запрет российских телеканалов считают неправильным 44% опрошенных, 37% поддерживают это решение. 46% также против запрета российских соцсетей, в то время как 30% выступают за эту меру.
Всеукраинский социологический опрос проводился Киевским международным институтом социологии в феврале 2018 года по заказу общественной организации «Детектор медиа» и при финансировании министерства иностранных дел Дании и американского Национального фонда демократии.
ТАСС: последние новости
Савченко задержана в Киеве в связи с обвинением в подготовке госпереворота и терактов Рада сняла неприкосновенность с Савченко и дала согласие на ее арест Савченко требует отставки генпрокурора Украины из-за нарушения презумпции невиновности
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД59
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»799
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову242
Витас арестован42
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева232
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение