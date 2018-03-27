Опрос: менее трети украинцев поддерживают запрет российских фильмов в стране

КИЕВ, 27 марта. / ТАСС /. Значительная часть граждан Украины не согласна с решениями властей о запрете гастролей российских артистов и демонстрации кинофильмов и сериалов производства РФ . Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"53% украинцев не поддерживают запрет отдельных российских фильмов и артистов. Запрет поддерживают лишь 29% опрошенных", — сообщает во вторник результаты исследования издание "Украинская правда"

При этом уровень поддержки традиционно различается в зависимости от региона. На западе Украины запрет на российские сериалы, соцсети и артистов поддерживают около половины опрошенных. На юге и востоке страны большинство против ограничительных мер на российские телеканалы, сериалы, артистов и соцсети.

По стране запрет российских телеканалов считают неправильным 44% опрошенных, 37% поддерживают это решение. 46% также против запрета российских соцсетей, в то время как 30% выступают за эту меру.