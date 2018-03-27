Большинство украинцев назвали ошибкой запрет российских артистов и фильмов

Большинство жителей Украины (53%) назвали ошибкой запрет отдельных российских артистов и фильмов, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

По мнению 29,2% респондентов, это шаг для защиты государства. Еще 17,8% затруднились с ответом.

Также оказалось, что 43,7% опрошенных считают запрет российских телеканалов на Украине ошибочным, приводящим к ограничению прав граждан. 36,6% украинцев назвали такую меру необходимой, а 19,7% затруднились ответить.

Ранее сообщалось, что украинские каналы «Интер» и СТБ получили предупреждения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.