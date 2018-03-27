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Большинство украинцев назвали ошибкой запрет российских артистов и фильмов
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Большинство украинцев назвали ошибкой запрет российских артистов и фильмов 

Газета.Ru 25 минут назад
Большинство жителей Украины (53%) назвали ошибкой запрет отдельных российских артистов и фильмов, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.
По мнению 29,2% респондентов, это шаг для защиты государства. Еще 17,8% затруднились с ответом.
Также оказалось, что 43,7% опрошенных считают запрет российских телеканалов на Украине ошибочным, приводящим к ограничению прав граждан. 36,6% украинцев назвали такую меру необходимой, а 19,7% затруднились ответить.
Ранее сообщалось, что украинские каналы «Интер» и СТБ получили предупреждения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
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