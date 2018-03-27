Народная милиция ЛНР заявила о готовности соблюдать «пасхальное» перемирие

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие, оно вступит в силу с полуночи 30 марта.

"Народная милиция ЛНР уже на протяжении длительного времени демонстрирует не на словах, а на деле приверженность к мирному урегулированию конфликта, а соблюдение режима прекращения огня — неотъемлемая часть решения вопроса мирным путем", — сказал Марочко, отвечая на вопрос журналиста о готовности к новому перемирию.