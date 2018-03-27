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Народная милиция ЛНР заявила о готовности соблюдать «пасхальное» перемирие
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Народная милиция ЛНР заявила о готовности соблюдать «пасхальное» перемирие 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова соблюдать «пасхальное» перемирие в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель ведомства Андрей Марочко.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие, оно вступит в силу с полуночи 30 марта.
"Народная милиция ЛНР уже на протяжении длительного времени демонстрирует не на словах, а на деле приверженность к мирному урегулированию конфликта, а соблюдение режима прекращения огня — неотъемлемая часть решения вопроса мирным путем", — сказал Марочко, отвечая на вопрос журналиста о готовности к новому перемирию.
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