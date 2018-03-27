На сладкое: Фирма Порошенко отняла у конкурентов торт с советской биографией

Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на решение суда.

Согласно решению суда, ООО «Беллария» запрещено использовать на упаковке тортов обозначение «Киевский торт» и «торт Киевский», а также листья каштана в оформлении упаковки торта.

Суд постановил уничтожить все имеющиеся у предприятия упаковки и этикетки, которые легко перепутать с упаковкой «Киевского торта» Roshen . Аналогичные требования суд выдвинул к гипермаркету «Ашан».

ООО «Беллария», и «Ашан» должны возместить судебные издержки.

Ранее инцидент прокомментировал экс-советник министра внутренних дел Константин Стогний. Он удивился тому, что украинский суд назвал «Киевский торт» изобретением фабрики «Рошен». Он напомнил, что «Киевский торт» был запатентован еще в 1973 году. Госкомитет Совмина по делам изобретений и открытий выдал кондитерам фабрики им. Карла Маркса авторское свидетельство.