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На сладкое: Фирма Порошенко отняла у конкурентов торт с советской биографией
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На сладкое: Фирма Порошенко отняла у конкурентов торт с советской биографией 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на решение суда.
Согласно решению суда, ООО «Беллария» запрещено использовать на упаковке тортов обозначение «Киевский торт» и «торт Киевский», а также листья каштана в оформлении упаковки торта.
Суд постановил уничтожить все имеющиеся у предприятия упаковки и этикетки, которые легко перепутать с упаковкой «Киевского торта» Roshen. Аналогичные требования суд выдвинул к гипермаркету «Ашан».
ООО «Беллария», и «Ашан» должны возместить судебные издержки.
Ранее инцидент прокомментировал экс-советник министра внутренних дел Константин Стогний. Он удивился тому, что украинский суд назвал «Киевский торт» изобретением фабрики «Рошен». Он напомнил, что «Киевский торт» был запатентован еще в 1973 году. Госкомитет Совмина по делам изобретений и открытий выдал кондитерам фабрики им. Карла Маркса авторское свидетельство.
В январе 2018 года Хозяйственный суд Киева запретил ПАО «Киевхлеб» выпускать продукцию тортов в упаковке, похожей на «Золотой ключик» предприятия президента Украины Петра Порошенко Roshen.
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