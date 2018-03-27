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Здание бывшего филиала Нацбанка в Симферополе передадут Центробанку РФ
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Здание бывшего филиала Нацбанка в Симферополе передадут Центробанку РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Здание бывшего филиала Национального банка Украины в Симферополе передадут в собственность Центробанка РФ. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Крыма Сергей Аксенов по окончании заседания крымского правительства, на котором было принято решение о передаче здания.
"То, что здесь будет Центробанк находиться, этим все сказано. Это будет головной офис Центробанка РФ в Крыму. Вопрос решен", — сказал он.
Здание было построено в 1913 году, в нем разместилось Общество взаимного кредита. Постройка возводилась по проекту известного архитектора Николая Краснова — автора дворца российских императоров в крымской Ливадии, набережной Ялты, дворцов российской знати и церквей в Крыму.
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