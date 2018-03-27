Украинские националисты «взяли под охрану» редакцию телеканала Zik в Киеве

КИЕВ, 27 марта. / ТАСС /. Боевики из формирования «Национальные дружины» во вторник «взяли под охрану» редакцию телеканала Zik, руководство которого ранее сообщало об угрозе рейдерского захвата.

"Национальные дружины" принимают телеканал Zik под свою защиту. «Национальные дружины» отреагировали на просьбу редакции телеканала Zik о помощи и отныне берут на себя обязательства гарантировать представителям СМИ право на честную работу и полную безопасность", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

В этом контексте издание "Украинская правда" опубликовало фотографию, на которой видно, что в студии находится группа мужчин в камуфлированной униформе. Кроме того, это же издание распространило фотографию письменного обращения заместителя директора телеканала Вадима Зака к главе «Национальных дружин» Игорю Михайленко , в котором он просит «обеспечить охрану помещений телеканала Zik» в Киеве. По словам Зака, такая необходимость возникла для противодействия «рейдерскому захвату неизвестными лицами». Радикалы на своих публичных ресурсах заверили, что готовы помогать любым СМИ Украины , которые «ощущают на себе давление со стороны действующей власти».

Радикальная партия «Национальный корпус» 29 января сообщила, что привела к присяге в Киеве около 600 участников «Национальных дружин». Как подчеркивал лидер партии, депутат Верховной рады Андрей Билецкий , они ежедневно патрулируют города Украины для борьбы с наркоторговлей и «алкогольным геноцидом украинского народа».